Brent дорожает после резкого падения в понедельник

Цены на нефть растут во вторник после резкого снижения накануне, связанного с опасениями относительно сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне и укреплением доллара, сообщает CNBC.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent к 8.15 мск выросли на 0,31% до $55,89 за баррель. В понедельник они подешевели на 1,92% к закрытию. Мартовские фьючерсы на WTI выросли на 0,26% до $53,15 за баррель (накануне падение составило 1,52%).

Нефтяной рынок также реагирует на развитие отношений в группе Россия – США – Иран.