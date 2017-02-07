Дыра в капитале московского Айманибанка составила 14,43 млрд рублей

Отрицательный капитал московского Айманибанка, у которого 5 октября прошлого года Центробанк отозвал лицензию, составила 14,43 млрд руб. Это следует из бухгалтерского баланса банка, опубликованного на сайте регулятора.

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились почти на 40% – до 7,9 млрд руб. против 13,04 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации после переоценки составили 22,33 млрд руб.

По данным «Банки.ру», Айманибанк занимал 143-е место в России по объему активов. ЦБ, ссылаясь на данные отчетности на 1 сентября, указал, что по размеру активов банк занимает 150-е место в стране.