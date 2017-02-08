АСВ притупило к продаже активов Пугачева – РБК

Конкурсный управляющий банкротящегося Межпромбанка – Агентство по страхованию вкладов – приступило к реализации его активов, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на банковском рынке. Первым активом, средства от которого будут направлены на выплату должникам, станет поместье Lower Venn Farm XVIII века в английском графстве Херефордшир. Сейчас АСВ готовит сделку по его продаже к закрытию.

Продать этот объект, а также особняк Old Battersea House XVII века в Лондоне, суд разрешил еще летом 2016 г. Однако на подготовку сделок и определение рыночной цены потребовалось время.

Lower Venn Farm - единственный из раскрытых активов бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, не спрятанный за трастом, то есть препятствий для перечисления средств в конкурсную массу возникнуть не должно. Средства же от потенциальной продажи Old Battersea House будут заморожены на счете английских юристов агентства до разрешения спора о признании Пугачева собственником трастовых активов. Процесс намечен на 2017 г.

Участники рынка элитной недвижимости оценивают выручку от реализации Lower Venn Farm в пределах от от сотен тысяч до нескольких миллионов фунтов стерлингов.