Bank of America открыл три отделения без живых сотрудников

В течение последнего месяца Bank of America открыл три полностью автоматизированных отделения. Как сообщила Reuters представитель корпорации Энн Пейс, клиенты в этих отделениях взаимодействуют с техникой, а с сотрудниками-людьми могут связаться в режиме видеоконференции. Одно из них открыто в Миннеаполисе, второе - в Денвере. По площади они занимают около четверти обычного, традиционного отделения банка.

В последние годы, как и многие американские банки, Bank of America старается сэкономить за затратах на отделения и сокращает их количество, хотя и открывает новые на отдельных рынках. Новые отделения, как правило, богаче оснащены технологическими устройствами, больше их задействуют и специализируются на ипотеке, оформлении кредитных карт и автокредитах чаще, чем на проведении простых операций вроде обналичивания чеков, отмечает Reuters.