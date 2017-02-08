Татагропромбанк приостановил платежи и переводы

Казанский Татагропромбанк не проводит платежи и переводы по расчетным счетам по техническим причинам, сообщили RNS call-центр кредитной организации.

«У нас на протяжении двух-трех дней технические проблемы с программой. Программисты не могут разобраться. Не знаю, когда заработает», — сказала оператор, отвечая на вопрос о возможности пополнения ранее открытого вклада.

Сотрудница банка добавила, что проведение платежей и переводов по расчетному счету также недоступно по техническим причинам.

20 декабря Татагропромбанк ввел ограничение на снятие наличных до 10 000 руб. в день, зафиксировав повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов из-за проблем в Татфондбанке.

12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных из-за проблем с ликвидностью. Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам.