Татагропромбанк ограничил проведение платежей по предписанию регулятора

Казанский Татагропромбанк ввел ограничения на проведение платежей со 2 февраля по предписанию Национального банка по республике Татарстан. Об этом «Интерфаксу» сообщили в банке. Сотрудник банка не уточнил, в чем заключаются эти ограничения.

Татагропромбанк продолжает выдачу вкладов клиентам-физлицам, при этом введенные в декабре 2016 г. ограничения при работе с физлицами действуют и в настоящее время.

Ранее RNS в call-центре кредитной организации сообщили, что Татагропромбанк не проводит платежи и переводы по расчетным счетам по техническим причинам.

20 декабря Татагропромбанк ввел ограничение на снятие наличных до 10 000 руб. в день, зафиксировав повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов из-за проблем в Татфондбанке.

12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных из-за проблем с ликвидностью. Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам.