ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей», говорится на сайте регулятора. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении.

ЦБ указывает, что банк проводил «высокорискованную кредитную политику связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)». Банк не исполнял требований ЦБ о создании резервов, а руководство и собственники «не предприняли действенные меры по нормализации» деятельности банка, указывает ЦБ.

В банке «Енисей» назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

25 января ЦБ по итогам проверки ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в банке «Енисей» сроком на шесть месяцев.

На 1 января 2017 г. банк занимал 254 место в банковской системе. Он является участником системы страхования вкладов.