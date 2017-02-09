По делу о мошенничестве на 90 млн рублей задержан зампред правления Татфондбанка

МВД Татарстана сообщило о задержании зампредседателя правления Татфондбанка. Он задержан по делу о хищении средств, переданных в доверительное управление дочерней инвестиционной компании банка – ООО «ИК «ТФБ финанс», ранее следствие оценивало ущерб по этому делу минимум в 90 млн руб. Имя подозреваемого в сообщении МВД не названо. Это Вадим Мерзляков, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

МВД напомнило, что уголовное дело в отношении «ТФБ финанс» было возбуждено после проверок заявлений граждан. «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 млн руб., что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ финанс»».

Ведомство также напомнило, что директор инвесткомпании с 8 февраля был арестован Советским судом Казани до 2 апреля. По этому же делу задержаны начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

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