ЦБ прорабатывает механизм раскрытия банковской тайны для расследования вывода активов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор прорабатывает возможность раскрывать правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов.

«Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательство: направление информации, составляющей банковскую тайну, в правоохранительные органы. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», – пояснила Набиуллина в интервью ТАСС.

По словам председателя ЦБ, сейчас проблему вывода активов из банка регулятор может решить только повышением эффективности надзора. Набиуллина объяснила, что это происходит потому, что у Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение. ЦБ для пресечения нарушения должен предъявить формальные доказательства, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий.

«И у нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная? И последнее, и возможно, самое важное. Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, откуда их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться», – сказала Набиуллина.

Кроме того, ЦБ обсуждает изменения, которые позволят привлекать к ответственности руководителей банков за то, что они пошли на фальсификацию отчетности. Сейчас ЦБ имеет право только выдать предписание о ее исправлении.