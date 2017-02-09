Выплаты вкладчикам банка «Енисей» начнутся не позднее 22 февраля

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам красноярского банка «Енисей» начнутся не позднее 22 февраля. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 февраля.

До 22 февраля АСВ сообщит о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Для ускорения процесса будут использованы банки-агенты, они будут отобраны на конкурсной основе до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал у банка «Енисей» лицензию на осуществление банковских операций. Он проводил «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. На 1 января 2017 г. банк занимал 254-е место.