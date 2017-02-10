Brent торгуется на уровне $55,65 за баррель

К 8.45 мск пятницы апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,65 за баррель, в четверг нефть этого сорта подорожала на 0,9% до $55,63 за баррель, напоминает «Интерфакс». Мартовский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуется на уровне $53,04 за баррель, днем ранее контракт подорожал на 1,3% до $53 за баррель.

В пятницу котировки стабилизировались после заметного роста в четверг. Данные о сокращении запасов бензина в США на прошлой неделе трейдеры сочли признаком растущего спроса несмотря на резкое увеличение запасов нефти. Теперь внимание рынка вернулось к вопросу о сокращении добычи странами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

«Думаю, рынок заморожен. Если мы и дальше будем видеть соблюдение договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК на 85-95%, а запасы в США будут сокращаться, нас ждет еще один виток роста», - считает старший партнер Energy Management Institute Доминик Чиричелла.