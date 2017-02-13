Brent торгуется на уровне $56,63 за баррель

К 8.57 мск 13 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $56,63 за баррель. В пятницу за время торгов цена этих контрактов подорожала на 1,92% до $56,7 за баррель, сообщает «Интерфакс». Мартовские фьючерсы на WTI к 8.57 мск понедельника торговались в Нью-Йорке по $53,77 за баррель. В пятницу они подорожали на 1,62% до $53,86 за баррель, максимума с 1 февраля.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI подорожала на 3 цента.

В понедельник котировки слабо снижаются на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА), отмечает MarketWatch. По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории.

МЭА также повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016–2017 гг., но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 000 барр./сутки в 2017 г. после сокращения на 800 000 барр./сутки в прошлом году.

ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран – участниц картеля.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель растет четвертую неделю подряд. Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.