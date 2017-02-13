Клиенты «ВТБ 24» жалуются на проблемы с обслуживанием карт

Клиенты «ВТБ 24» жалуются на проблемы с обслуживанием карт, передает «Интерфакс». В банке объяснили проблемы с обслуживанием техническими трудностями. Проблему обещают устранить в ближайшее время.

На данный момент владельцы карт «ВТБ 24» не могут расплатиться ими в магазинах, снять деньги в банкоматах. Они получают sms-сообщения, в которых говорится, что операция отклонена.

«Действительно, по техническим причинам у незначительного числа клиентов "ВТБ 24" возникли трудности с обслуживанием карт. В ближайшее время проблема будет решена», - сообщили в пресс-службе ВТБ .