Мошенники украли с карт россиян 1 млрд рублей в 2016 году

В прошлом году мошенники совершили несанкционированные операции с использованием платежных карт на 1,08 млрд руб., рассказал первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме со ссылкой на отчетность банков и данные центра мониторинга FinCert. Годом ранее цифра была сопоставимой, указал он, – 1,15 млрд руб.

Удельный вес мошеннических операций по картам в общем объеме транзакций составил 0,0002%. ЦБ ставит целью поддерживать уровень таких операций не выше 0,0005%, подчеркнул Лунтовский, в международных платежных системах – 0,0009%.

По счетам юридических лиц в 2016 г. было совершено несанкционированных операций на 1,9 млрд руб., годом ранее – 3,8 млрд руб., сказал Лунтовский.

ЦБ зафиксировал за прошлый год девять попыток хищения средств с корреспондентских счетов банков в ЦБ на 2,18 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. мошенникам удалось вывести, остальные средства заблокированы.