Информация о массовых хакерских атаках на банки в декабре 2016 года не подтвердилась – ЦБ

Прогноз массированных атак на банки, планировавшихся в декабре 2016 г., не оправдался, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме. Те атаки, которые были, ЦБ удалось отразить, «но проблема остается», добавил он.

В начале декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предупредила, что 5 декабря иностранные спецслужбы планируют масштабную кибератаку на крупнейшие банки. В связи с этим ФСБ ждала массовой рассылки sms-сообщений в регионах и публикаций в социальных сетях о кризисе финансовой системы, банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков.

Впоследствии каких-либо публичных сообщений об атаках на российские банки не было.

Попытки подобных атак были, например, в конце 2014 г. Тогда в сети появлялись сообщения о том, что Сбербанк не выдает деньги, что вызвало набег вкладчиков. Атака на Сбербанк началась с рассылки sms, затем подключились соцсети, было задействовано до 2000 зарегистрированных на Украине аккаунтов, у них было 35 видов сообщений, которые одновременно вбрасывались в соцсети.