Brent подешевела до $55,58 за баррель

К 9.07 мск среды апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $55,58 за баррель. К этому же времени мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили $52,82 за баррель. Во вторник Brent подорожала на 0,7% до $55,97 за баррель, WTI - на 0,5% до $53,2, напоминает «Интерфакс».

В среду котировки снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте ее товарных запасов в США за прошлую неделю на 9,94 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует свои данные по запасам позднее в среду. Аналитики ожидают, что показатель вырастет шестую неделю подряд, на этот раз на 3,5 млн баррелей.

Зампредседателя совета директоров консалтинговой компании IHS Markit Дэниел Йергин считает, что цены на нефть в 2017 г. будут колебаться в диапазоне от $50 до $60 за баррель. Если бы не сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК и не-ОПЕК, цены были бы сейчас заметно ниже и на дальнейший существенный рост рассчитывать не приходится, отмечают аналитики OilPrice. По оценкам Bloomberg, даже если картель продолжит соблюдать договоренности более чем на 90%, а этот показатель является самым высоким в его истории, предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 000 баррелей в сутки.