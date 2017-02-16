Brent торгуется на уровне $55,72 за баррель

К 8.33 мск 16 февраля апрельские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,72 за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке к этому моменту была на уровне $53,04 за баррель. В среду Brent подешевела на 0,4%, до $55,75 за баррель, WTI - на 0,2%, до $53,11 за баррель, напоминает «Интерфакс». Утром в четверг котировки стабильны.

По данным Минэнерго США, объем товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей. По мнению инвесторов, эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Как считают эксперты в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США «благоприятствует спокойным быкам», а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.