Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о картах «Мир» для бюджетников

Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 2018 г. использовать только национальные платежные инструменты при перечислении бюджетных выплат физическим лицам.

В нынешней редакции законопроекта все граждане с 1 января 2018 г. должны получать все бюджетные платежи исключительно на карту «Мир». Банки-участники НСПК не позднее 1 апреля 2017 года должны будут обеспечить прием карты «Мир» своими клиентами - организациями и индивидуальными предпринимателями, с которыми у банка заключен договор эквайринга. Законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорили, что Банк России предложит поправки в законопроект. С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на эту карту могут быть переведены действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир», этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.