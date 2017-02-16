АСВ оценило стоимость активов ликвидируемых банков в 380 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает стоимость активов ликвидируемых банков в 380 млрд руб., это лишь 13% их балансовой стоимости, заявил первый замглавы АСВ Валерий Мирошников.

«И, к сожалению, в последние годы существенных изменений здесь не происходит. Поэтому мы будем и дальше привлекать к ответственности лиц, виновных в доведении банков до банкротства, в том числе в выводе активов за рубеж», - добавил он.

По данным АСВ, в 2016 г. было возбуждено 236 уголовных дел по выявленным в кредитных организациях признакам различных преступлений, вынесено 25 обвинительных приговоров.

По оценкам АСВ, средний процент удовлетворения требований кредиторов на 1 января 2017 г. составил только 34,2%. Это примерно на уровне 1 января 2016 г. (34,7%) и выше уровня 1 января 2015 г. (23,1%).

Аналитики Fitch, оценившие 30 санированных банков, ранее заключили, что большинство банков, которые проходят сейчас процедуру финансового оздоровления, было бы дешевле лишить лицензии, чем спасать. По данным Fitch, финансовое оздоровление 20 банков оказалось дороже на 0,5 трлн руб., чем их возможная ликвидация. Экономические потери ЦБ от спасения банков составляют 957 млрд руб., в то время как потери государства и компаний, связанных с ним, при отзыве лицензии у этих банков составили бы 459 млрд руб.