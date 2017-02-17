Альфа-банк попросил ЦБ и АСВ вернуть средства, полученные в рамках докапитализации через ОФЗ

Альфа-банк обратился в Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с ходотайством вернуть средства, полученные им в рамках госпрограммы докапитализации банков через ОФЗ, сообщил сам банк. Банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, говорится в сообщении. Альфа-банк стал первым среди участников программы, кто решил отказаться от государственного капитала и вернуть его досрочно.

Правительство запустило программу докапитализацию через ОФЗ в начале 2015 г., чтобы поддержать банки после валютного и процентного шока, которые они понесли в конце 2014 г. Всего в программу вошли 34 банка - они получили от АСВ субординированные займы в виде ОФЗ, которые смогли учесть в капитале. Альфа-банк учитывал эти средства в капитале чуть больше года: он получил суборд в конце декабря 2015 г. - агентство передало ему пять выпусков ОФЗ на 62,78 млрд руб. со сроками возврата в 2025-2034 гг.

В сообщении Альфа-банка говорится, что дополнительную существенную поддержку его капиталу оказал выпуск бессрочных еврооблигаций в конце 2016 г. в размере $700 млн и конвертация прибыли за 2015 г. в размере 35 млрд руб. в капитал банка.

Рост кредитования в приоритетных секторах по итогам 2016 г. вдвое превысил требования АСВ, отмечает банк. «Таким образом, на данный момент Альфа-банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, что является еще одним подтверждением сильных позиций банка с точки зрения достаточности капитала и развития бизнеса», - указано в сообщении.