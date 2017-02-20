Структура банка Ковальчука поможет «Первому каналу» и ВГТРК вернуть деньги из «БФГ-кредита» – «Коммерсантъ»

Структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука помогли российским медиахолдингам вернуть деньги, которые зависли в лишившемся лицензии банке «БФГ-кредит», пишет «Коммерсантъ». Источник газеты, близкий к потерпевшим вкладчикам банка, сказал, что права требования по долгам «БФГ-кредита» перед телекомпаниями выкупило зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «Шанс». По его данным, консолидированное право требования телекомпаний установлено в размере около 8 млрд руб. Близкий к комитету кредиторов источник говорит, что «Шансу» переуступлены права требования на 6 млрд руб. Цену сделки он не назвал, но добавил, что обычно долги покупают с дисконтом.

В «БФГ-кредите» лежали деньги в том числе ВГТРК, RT и «Первый канал. Всемирная сеть».

По информации источников издания, «Шанс» участвует в процессе при поддержке некоего «банка из Петербурга», это может быть банк «Россия», крупнейшим акционером которого выступает Юрий Ковальчук. «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт ФАС сообщает, что 30 января было удовлетворено ходатайство АБ «Россия» о покупке 100% долей в ООО «Шанс». Представитель банка на запрос газеты не ответил, так же как и представитель «Шанса» и основной акционер «БФГ-кредита» Юрий Глоцер.

Представитель «Шанса» присутствовал на декабрьском собрании кредиторов «БФГ-кредита» и вошел в комитет кредиторов, говорят два источника «Коммерсанта».