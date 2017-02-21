Moody"s улучшило прогнозы по рейтингам более 20 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогнозы по рейтингам более 20 российских нефинансовых организаций до «стабильного» с «негативного», сообщается в пресс-релизе агентства.

В числе компаний: «Алроса», ФПК, «Газпром», «Роснефть», корпорация «Иркут», «Камаз», «Татнефть», РЖД, «Совкомфлот», «Новатэк», «Лукойл», Норильский никель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Мегафон», МТС, «Фосагро», «Сибур» и ряд других российских компаний и их дочерних обществ.

Moody's улучшило прогнозы по рейтингам вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга России, который агентство изменило с «негативного» на «стабильный», а также подтвердило кредитный рейтинг страны на инвестиционном уровне Ba1.

Основными причинами для улучшения прогноза агентство назвало принятие властями России среднесрочной стратегии, которая должна снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа. Экономика России в настоящее время восстанавливается после почти двухгодичного спада, отметили в Moody's.