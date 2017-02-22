Электронных ОСАГО продано за два месяца больше, чем за весь 2016 год

С 1 января по 21 февраля этого года страховщики заключили более 355 000 договоров ОСАГО в электронном виде, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Это уже сейчас больше общего объема электронных полисов ОСАГО, выданных за весь 2016 г., указывает он.

В 2016 г. страховщики продавали полисы ОСАГО в добровольном порядке. Тогда было заключено 330 000 подобных договоров, приводит цифры Юргенс. По его словам, старт обязательных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж. «Объемы продаж говорят о том, что потребитель ждал эту услугу, она является востребованной, особенно в проблемных регионах», - говорит Юргенс.

В 2017 г. больше всего полисов e-ОСАГО продали «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК», «Альфастрахование», «СОГАЗ», «МАКС», «СТРАЖ», «Согласие» и «Московия».

Лидерами из числа регионов по продажам е-ОСАГО, говорит Юргенс, являются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Свердловская области, Москва. «В основном это регионы, где наблюдались проблемы с доступностью ОСАГО в результате деятельности автоюристов», - сообщил он. За январь-февраль 2017 г. продажи в Краснодарском крае составили 10% от общероссийского объема, приводит пример он. По данным Юргенса, именно эти пять регионов взяли на себя почти треть продаж.

С 1 января страховщики обязаны обеспечить каждому клиенту возможность купить электронный полис ОСАГО – соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума приняла летом 2016 г. До 2017 г. компании могли оказывать такую услугу добровольно. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховщика, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте. Такой полис нужно распечатать и возить с собой – по нему сотрудники ГИБДД смогут проверить, действительно ли автомобиль застрахован.

РСА продолжает выявлять факты мошенничества при продаже электронных полисов, говорит Юргенс. «Анализ поступивших в Банк России в 2017 г. обращений показывает наличие у граждан большого количества вопросов, связанных с непониманием особенностей заключения договора ОСАГО в электронном виде», - сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» представитель ЦБ. По его данным, в феврале регулятор зафиксировал снижение числа жалоб на невозможность заключения договоров ОСАГО в электронном виде несмотря на рост таких договоров.

Чаще всего граждане жалуются на отсутствие возможности заключить договор ОСАГО в электронном виде из-за переадресации на сайт другой страховой компании, а также на то, что их данные не прошли проверку в РСА, и договор ОСАГО не удалось заключить по этой причине, говорит представитель ЦБ. «Кроме этого, автовладельцы сталкиваются с проблемой сбоев и длительного ожидания во время заполнения заявления о заключении договора ОСАГО, а также сбоев на этапе расчета страховой премии и ее оплаты», - сообщил он.

«Действительно, лидером по количеству жалоб на невозможность заключения договоров ОСАГО в электронном виде является ЮФО. Это сохранение сложившейся тенденции: в течение всего прошлого года жалоб по тематике ОСАГО в этом регионе было значительно больше, чем в других», - подтверждают в ЦБ данные РСА.