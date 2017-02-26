Около 250 вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка вышли на митинг в Казани

Порядка 250 вкладчиков проблемных Татфондбанка и Интехбанка вышли в воскресенье на санкционированный властями митинг в Казани. Об этом ТАСС сообщили в дежурной части МВД по Татарстану.

Митинг в Казани начался сегодня в 11.00 мск и продолжался чуть больше часа. Основные требования собравшихся – найти виновных и провести санацию данных банков. Среди его участников были разные категории вкладчиков: представители юридических лиц, физические лица, клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней структуры Татфондбанка – «ТФБ-финанс», так называемые превышенцы, чьи вклады превышают размер страховой суммы (1,4 млн руб.). Для участия в митинге приехали пострадавшие вкладчики из Набережных Челнов, Альметьевска, Чистополя, Менделеевска, Нижнекамска и даже из Чувашии.

По итогам митинга была принята резолюция, содержащая два пункта: требование санации Татфондбанка и Интехбанка и требование признания клиентов доверительного управления вкладчиками Татфондбанка.

Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию (в лице Агентства по страхованию вкладов, АСВ), а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей.

Интехбанк начал испытывать трудности с 19 декабря, с 23 декабря Банк России возложил на госкорпорацию АСВ функции по управлению Интехбанком сроком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.