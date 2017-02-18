Зампред правления Татфондбанка объявлен в розыск

Заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов объявлен в розыск. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО “ИК “ТФБ Финанс” по факту мошеннических действий объявлен в розыск заместитель председателя правления ПАО “Татфондбанк” Сергей Мещанов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее МВД Татарстана сообщило о задержании другого зампреда правления Татфондбанка – Вадима Мерзлякова. Он задержан по делу о хищении средств. Ранее следствие оценивало ущерб по этому делу минимум в 90 млн руб.