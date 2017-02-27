ВТБ и «ВТБ 24» снизят ставки по ипотеке

Банки ВТБ и «ВТБ 24» с 1 марта снизят ставки по ипотеке на 1,1 процентных пункта. «С 1 марта розничный бизнес банка ВТБ и "ВТБ 24" снижает ставки по ипотеке. Кредит на покупку недвижимости в новостройках можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья – от 10,75%. Таким образом, общее снижение ставок для банков составит 1,1 п. п. для новостроек и 1,35 п. п. для готового жилья», – говорится в сообщении банка.

Сегодня же о снижении ставок по ипотеке на 0,5 п. п. объявило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Агентство предлагает оформить ипотечный кредит АИЖК по ставкам от 11,5% годовых с возможностью снижения еще на 0,25 п. п. для отдельных категорий заемщиков на покупку строящегося жилья.

На минувшей неделе президент Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал в 2017 г. снижение ставок по ипотечному кредитованию до исторических минимумов. Сбербанк с 20 февраля снизил ставку по ипотеке на 1 процентный пункт. В результате ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составила 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке – 10,75–12,25%.