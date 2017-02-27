LSE сообщила о «непропорциональном» условии Еврокомиссии для слияния с Deutsche Boerse

Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что запланированная сделка по слиянию с Deutsche Boerse оказалась под угрозой из-за условия, выдвинутого Еврокомиссией (ЕК). Как передает ВВС, ЕК потребовала от LSE продать 60% в площадке MTS, на которой торгуются бумаги с фиксированной доходностью, одной из крупнейших площадок Европы по торговле гособлигациями. Эта сделка нанесет ущерб бизнесу LSE, сообщила биржа и назвала требование ЕК «непропорциональным».

«При нынешней позиции комиссии, мы считаем, она вряд ли одобрит сделку по слиянию», – говорится в заявлении Лондонской биржи. Компания пообещала продолжить добиваться слияния с Deutsche Boerse, но ее успех будет возможен после изменения позиции ЕК.

О планах объединения LSE и Deutsche Boerse (совокупная капитализация – 24 млрд евро) объявили в марте 2016 г. В результате предполагалось создать мощную платформу по торговле деривативами и укрепить связи между лондонским финансовым центром и Франкфуртом, где расположен ЕЦБ и происходят расчеты по инструментам в евро. В августе биржи представили план сделки Еврокомиссии, которая начала ее проверку. Еврокомиссии нужно, в частности, понять, считать ли клиринг свопов и фьючерсов конкурирующим бизнесом на одном и том же рынке. Поэтому участникам рынка, включая биржи, торговые платформы, клиринговые палаты, банки и управляющих активами, были разосланы вопросники, писала в октябре Financial Times. Биржи Нидерландов, Бельгии и Португалии (все входят в Euronext) пожаловались комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на то, что объединение LSE и Deutsche Boerse снижает их инвестиционную привлекательность и затрудняет бизнес.

28 сентября, в день начала второй фазы проверки, LSE и Deutsche Boerse сообщили, что в качестве компромисса готовы продать парижский бизнес клиринговой LCH.Clearnet (принадлежит LSE), если регуляторы разрешат слияние.