Бывшие топ-менеджеры банка «Траст» приговорены за растрату к семи и четырем годам колонии

Басманный суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима для бывшего зампредседателя правления Национального банка (НБ) «Траст» Олега Дикусара. Как передает «Интерфакс», судья Елена Ленская признала его виновным по делу о хищении 14,6 млрд руб. со счетов банка. Бывший финдиректор «Траста» Евгений Ромаков приговорен к четырем годам колонии.

Гражданский иск банка к обвиняемым судья оставила без рассмотрения. «Траст», который сейчас входит в банковскую группу «Открытие», в рамках гражданского иска потребовал от подсудимых возмещения ущерба в размере 7,11 млрд руб. и более $243 млн. Судья предложила заявителю обратиться с этими исками в рамках гражданского судопроизводства.

Суд также не стал штрафовать осужденных и ограничивать их свободу после освобождения из колонии, сообщает ТАСС. «Суд считает вину Дикусара и Ромакова доказанной, собранные по делу доказательства непротиворечивы и подтверждают обвинение. Отрицание подсудимыми вины суд оценивает как попытку избежать наказания», - цитирует агентство.

Адвокат Тимофей Гриднев после оглашения приговора отказался от комментариев.

Обвинение просило назначить Дикусару 7,5 года колонии общего режима и штраф в 900 000 руб., Ромакову - пять с половиной лет общего режима.

Подсудимые обвинялись в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2014 гг. они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка, которые позже были объявлены в розыск. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд руб. Кроме того, в 2013-2014 гг. Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд руб. через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка, полагает следствие. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.