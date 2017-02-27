Минфин пообещал не ограничивать расчеты наличными до 2019 года

Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Минфин не собирается в ближайшие два года ограничивать расчеты наличными средствами, передает «Интерфакс».

«Пока мы эти вопросы отложили, чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении. Пока никаких предложений в этой части ни в текущем, ни в следующем году реализовываться не будет», - заявил министр.

Идея ограничить сумму оплаты наличными возникла еще в 2013 г. Тогда Минфин разработал законопроект, который так и не был согласован ведомствами. В марте 2014 г. замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что разногласия по законопроекту не удалось устранить.