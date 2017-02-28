Силуанов назвал цели государства в выпуске «народных облигаций»

Минфин, готовящий выпуск дебютных трехлетних облигаций, не ставит целью привлечение в бюджет дополнительных средств, заявил в интервью РБК министр Антон Силуанов. «Это больше институт, обучающий финансовой грамотности. Это первый шаг к тому, чтобы покупка бумаг не была сложнее открытия депозита», - сказал он. Министр отметил, что государство в первую очередь рассчитывает «на граждан, которые еще хранят деньги у себя дома» и надеются выиграть, вложившись в валюту».

Слуанов подчеркнул, что по банковским вкладам государство гарантирует до 1,4 млн руб., а а в случае ОФЗ «предлагает 100%-ную надежность и более высокую чем в банках доходность». Также он пообещал, что государство будет «совершенствовать условия выпуска и максимально их подстраивать под запросы покупателей».

Как ранее сообщалось, ОФЗ для населения Минфин планирует выпустить в апреле. Их номинальная стоимость составит 1000 руб., срок погашения – три года, купить их смогут только российские резиденты. Вложить в бумагу можно от 30 000 до 25 млн руб. в одном выпуске.