В январе в российских банках запасы золота снизились на треть

В январе 2017 г. запасы золота в хранилищах российских банков снизились почти на треть (на 32,1%, или на 22,4 т) и составили 47,4 т, сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетности финансовых организаций. Запасы Сбербанка снизились на 11,2 т (на 73,1%) до 4,1 т. На втором месте с сокращением на 8 т (на 17,6%) до 37,5 т оказался ВТБ. Запасы «ФК Открытие» сократились на 3,2 т (61,6%) до 2 т, организация на третьем месте по масштабам снижения.

Наибольший запас золота в хранилищах банков в 2016 г. был достигнут на 1 октября 2016 г. и составил тогда 87 т.

Банк России в январе, наоборот, продолжил наращивать запас золота: за этот период запас золота в международных резервах вырос на 31,1 т (1,9%) до 1 645 400 т.

В прошлом году максимального уровня цена золота достигла в июле ($1366,3 за тройскую унцию). После этого она снижалась и к 1 февраля 2017 г. достигла $1209,8. Начальник аналитического управления «Банка БКФ» Максим Осадчий говорит, что возможной причиной снижения золотых запасов российских банков является не только снижение цены золота, но и переход поста президента США к Дональду Трампу, с которым связывают надежды на улучшение американо-российских отношений и отмену антироссийских санкций.