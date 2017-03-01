Председателем совета директоров Бинбанка стал Михаил Гуцериев

Совет директоров Бинбанка возглавил совладелец кредитной организации и НК «Русснефть» Михаил Гуцериев. Об этом говорится в сообщении банка.

На внеочередном собрании акционеров Бинбанка, которое состоялось во вторник, 28 февраля, был избран новый состав совета директоров банка. Помимо Гуцериева в него вошли Анжелика Аншакова, Георгий Аракелян, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Авет Миракян, Петр Морсин, Сергей Попов, Александр Филатов и Микаил Шишханов.

«Это естественный процесс при развитии Бинбанка. Михаил Гуцериев является основателем и главным акционером Бинбанка, и это тот человек, который оказывает и будет оказывать банку основную поддержку. Также в совет директоров Бинбанка вошли Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев, это абсолютно логично в рамках структуры семейного бизнеса. В оперативном управлении Бинбанка ничего не поменяется - я продолжу руководить банком в качестве президента и председателя правления», - приводятся слова Шишханова в сообщении.

Как отмечает «Интерфакс», в новый совет из предыдущего состава не вошел Олег Вьюгин, долгое время возглавлявший совет директоров «МДМ банка». Также в новый совет не вошла Галина Данилова, с 2000 г. работавшая в Бинбанке и с 2008 г. возглавлявшая ООО «Трейдвест» (акционер банка, подконтрольно Шишханову).