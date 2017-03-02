В ВЭБ пришел топ-менеджер из Сбербанка

Дмитрий Курдюков из Сбербанка назначен первым заместителем председателя - членом правления Внешэкономбанка (ВЭБ), Юлия Карпова освобождена от должности члена правления и покинула банк с 1 марта, говорится в пресс-релизе госкорпорации по итогам заседания набсовета.

Курдюков, занимавший должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка, возглавит обновленный бизнес-блок, включая инвестиционный блок и блок отраслевых бизнес-решений.

ВЭБ сообщил, что в состав правления введен зампред Алексей Иванченко. В сферу его ответственности входит взаимодействие с государственными и региональными органами власти, корпоративное управление, взаимодействие с общественностью и СМИ. Он возглавит работу ВЭБа с регионами.

Кроме того, зампредами ВЭБа назначены Петр Золотарев (работал раньше в McKinzey и «Русских машинах) и Артем Довлатов (раньше работал в Сбербанке). Золотарев будет курировать блок отраслевых бизнес-решений. В сферу ответственности Довлатова входят вопросы управления дочерними и зависимыми обществами ВЭБа.