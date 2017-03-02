ЦБ в новой схеме санации банков допускает участие стороннего инвестора

ЦБ России в новой схеме санации банков допускает участие стороннего инвестора по аналогии с действующим механизмом финансового оздоровления, говорится в сообщении регулятора. ЦБ хочет изменить модель финансового оздоровления банков, так как нынешняя схема спасения неэффективна. В числе минусов действующего механизма представители ЦБ указывали недобросовестность инвесторов, которые за счет кредитов на финансовое оздоровление зачастую решали свои собственные проблемы.

Если раньше средства на санацию кредитной организации выдавались в виде кредитов инвестору, то теперь регулятор хочет выделять финансирование проблемному банку напрямую в капитал, а не в форме кредитов. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Планируется, что санации по новому механизму будут осуществляться Банком России, а не Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Финансировать санацию предполагается за счет фонда консолидации банковского сектора, формируемого из денежных средств Банка России.

Акции и другое имущество санируемого банка, приобретенные регулятором за счет средств фонда, могут передаваться управляющей компании (УК), единственным учредителем которой выступит Банк России.

УК будет действовать от имени регулятора, использовать средства фонда, а также осуществлять меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств банков. Конечная цель управления банками, прошедшими процедуру рекапитализации, - их продажа новому владельцу на открытом аукционе. В ЦБ уверены, что реализация нового механизма позволит минимизировать расходование средств государства, направляемых на меры по финансовому оздоровлению.