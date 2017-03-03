Аннулирована лицензия Межрегионального почтового банка

Банк России 3 марта аннулировал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Межрегиональный почтовый банк" по просьбе этой организации. Ее уполномоченный орган решил прекратить деятельность банка в порядке добровольной ликвидации, объясняет пресс-служба ЦБ. Из представленного регулятору отчета следует, что у банка достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов.

В Межрегиональный почтовый банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Организация является участником системы страхования вкладов, аннулирование лицензии является страховым случаем.

По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля банк занимал 475-е место в банковской системе России.