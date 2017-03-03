ЦБ отозвал лицензии у Татфондбанка и Интехбанка

Банк России с 3 марта отозвал лицензии у татарстанских ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и АО «Анкор банк». Все три организации являются участниками системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля Татфондбанк занимал 42-е место в банковской системе страны, связанный с ним Интехбанк - 138-е, Анкор банк - 233-е.

С 15 декабря 2016 г. ЦБ ввел временую админстрацию Татфондбанка, 40% которого принадлежали правительству Татарстана, и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а администрация республики была вынуждена делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Интехбанк начал испытывать трудности с 19 декабря 2016 г., а с 23 декабря ЦБ ввел и там мораторий на удовлетворение требований кредиторов и ввел временную администрацию, в обоих банках функции временной администрации выполняла АСВ.

С середины декабря регулятор вел переговоры о возможном спасении Татфондбанка - с его кредиторами, правительством и крупными банками. В течение зимы в Казани прошло несколько акций протеста вкладчиков проблемных банков Татарстана, они добивались санации и возвращения своих денег. В конце февраля пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что региональная группа ТАИФ готова участвовать в санации банка в качестве стратегического инвестора. ЦБ 3 марта принял иное решение.

«При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски, - объясняет пресс-служба регулатора. - Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)». Интехбанк, по оценке ЦБ, неадекватно оценивал принятые риски «в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества», а к полной утрате собственных средств привело «досоздание резервов в необходимых объемах». В обоих банках руководство и собственники не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности».

«Ввиду низкого качества активов» санация Интехбанка и Татфондбанка с участием АСВ и его кредиторов «на разумных экономических условиях» не представлялась возможным, объяснил ЦБ. В этой ситуации Банку России оставалось только исполнить обязанность по отзыву у них лицензий. Работа временной администрации в лице АСВ, которая работала в этих банках с декабря, прекращена, там вводится новая временная администрация - до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Анкор банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, объясняет пресс-служба регулятора. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», - говорится в сообщении на сайте ЦБ. Руководители и собственники банка не смогли нормализовать его работу и восстановить финансовое положение.