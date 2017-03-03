Кремль не сомневается в обоснованном отзыве лицензии Татфондбанка

В Кремле не сомневаются, что Банк России при отзыве лицензий у банков Татарстана учел все аспекты финансовой стабильности региона, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнее решение ЦБ.

«Что касается банков, то действует наш мегарегулятор, Центробанк принимает решения. Разумеется, принимая решения, ЦБ учитывает все необходимые аспекты с точки зрения финансовой и банковской стабильности, здесь сомнений быть не может», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Татарстан - регион с позитивной динамикой роста, который во многих областях является лидером «по инновационности, по производительности бюрократической машины, по восприимчивости к нововведениям, что достаточно высоко ценится».

Банк России отозвал с 3 марта 2017 г. лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка». Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк (один из крупнейших банков региона), который является участником системы страхования вкладов, на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе России. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В начале недели группа ТАИФ (крупная промышленно-инвестиционная компания Республики Татарстан) объявила, что готова участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегического инвестора. Наличие стратегического инвестора – обязательное условие для принятия Центробанком решения о введении процедуры санации.