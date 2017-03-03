ЦБ: на санацию Татфондбанка потребовалось бы 220-230 млрд рублей

По оценкам регулятора и АСВ, на санацию татарстанского Татфондбанка было бы необходимо потратить минимум 220-230 млрд руб. «Из чего складывается эта цифра? В первую очередь это нужно для восстановления капитала и для предоставления банку ликвидности, поскольку мы закладывали в расчет отток средств юридических лиц», — приводит RNS слова зампреда Центробанка Ольги Поляковой.

Первый зампред Дмитрий Тулин пояснил, что к оценке финансового состояния приглашались крупнейшие российские банки. «Были приглашены независимые эксперты из числа потенциальных санаторов… Команды из крупнейших банков побывали. Мы изучали все возможности, все предложения, которые могли бы подвести к варианту финансового оздоровления», — добавил он.

О том, что в банке существуют серьезные проблемы, регулятор знал уже в мае 2016 г. «Начиная с мая прошлого года: мы уже понимали, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы уже знали, что капитал банка утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если какое-то событие послужит триггером, что операционная деятельность банка убыточна, что его отчетность в существенной степени недостоверна», — пояснил Тулин.