Банк «Нефтяной альянс» приостановил выдачу вкладов

Банк «Нефтяной альянс» приостановил выдачу вкладов, сообщает RNS. «У нас сейчас нет выдачи со вкладов независимо от суммы. Сейчас физически нет денег в кассе, чтобы их выдать, потому что нас не подкрепляет «Центральное» отделение», — заявила сотрудница головного офиса на улице Кульнева, не уточнив, когда возобновится выдача вкладов. Оператор в «Центральном» рассказала, что банк находится «в подвешенном состоянии» и сейчас решается его судьба. «Но мы верим в лучшее», — добавила она.