В Пробизнесбанке обнаружили недостачу на 69,8 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу имущества Пробизнесбанка на 69,8 млрд руб. В сообщении агентства отмечается, что основная доля недостачи (34,58 млрд руб.) пришлась на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами. АСВ также выявило недостачу в объеме 24,3 млрд руб. на остатках по счетам производных финансовых инструментов, отражающих будущую возможную выгоду банка (курсовая разница). Недостача в размере еще 6,83 млрд руб. приходится на остатки по счетам незавершенных форексных расчетов.

АСВ отмечает, что проведена инвентаризация только части имущества банка. В августе 2015 г. Банк России лишил лицензии опорный банк группы «Лайф» – Пробизнесбанк, другие банки группы регулятор санировал.