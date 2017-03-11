В Казани были задержаны организаторы акции протеста клиентов Татфондбанка

В субботу в Казани прошла санкционированная акция протеста клиентов татарстанских банков, у которых в начале марта были отозваны лицензии. Участники пикета требовали вернуть им средства, зависшие в банках. По оценке регионального управления МВД, в акции приняли участие около 400 человек.

Когда мероприятие подходило к концу, полиция попросила проследовать в отделение активистку Александру Юманову и председателя татарстанского отделения партии «Парнас» Марселя Шамсутдинова.

Позже Юманова и Шамсутдинов сообщили, что в связи с предыдущей акцией клиентов банков, которая состоялась 4 марта без согласования с властями, в отношении них составлен протокол об административном правонарушении.

Банк России с 3 марта отозвал лицензии у татарстанских ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и АО «Анкор банк». На следующий день вкладчики банков собрались у здания правительства Татарстана в Казани. Они передали премьер-министру республики Ильдару Халикову петицию.