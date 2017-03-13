ЦБ отозвал лицензию у банка «Экономический союз»

Банк России с 13 марта отозвал лицензию у московского АО «Банк "Экономический союз». По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля он занимал 367-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

При неудовлетворительном качестве активов банк «Экономический союз» неадекватно оценивал принятые риски, объясняет пресс-служба ЦБ. Из-за низкого качества активов банк не выполнял вовремя обязательства перед кредиторами. Также организация проводила транзитные операции и сомнительные операции по выводу средств за рубеж, замечает регулятор. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

22 февраля «Прайм» и «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковских кругах сообщили, что «Экономический союз» отключен от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Один клиент банка на специализированном форуме написал, что 20 февраля обратился в «Экономический союз», чтобы заказать на 22 февраля средства со вклада, срок действия которого подходит к концу, но получил отказ. Сотрудники банка, по его словам, сказали, что «денег нет и не будет». Порталу «Банки.ру» представитель банка заявил, что ограничение на участие в расчетах системы БЭСП частичное и действует только с 21 февраля.

«В банке были задержки платежей, это началось в конце декабря и продолжалось до конца января. Потом на небольшой период ситуация изменилась в лучшую сторону. Нам удалось перевести деньги в другой банк и закрыть свой счет», – рассказал в феврале «Банкам.ру» руководитель компании, которая ранее пользовалась услугами «Экономического союза». «Нам говорили, что банк ждет поступления бюджетных средств, и просили не поднимать шум», – сказал еще один клиент.

7 марта «Банки.ру» со ссылкой на пользователей портала сообщил, что «Экономический союз» приостановил операции и прекратил выдавать вклады, а также выплачивать проценты по ним. В колл-центре порталу сказали, что банк «фактически ждет отзыва лицензии», финансовая ситуация «совсем плохая», а на сайте появилось объявление, что многоканальный номер банка не работает из-за работ «на телефонном узле провайдера».