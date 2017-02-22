СМИ сообщили об отключении банка «Экономический союз» от системы электронных платежей ЦБ

Банк России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский банк «Экономический союз», сообщают «Прайм» и «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковских кругах. Один клиент банка на специализированном форуме написал, что 20 февраля обратился в «Экономический союз», чтобы заказать на 22 февраля средства со вклада, срок действия которого подходит к концу, но получил отказ. Сотрудники банка, по его словам, сказали, что «денег нет и не будет», цитирует «Прайм». Клиент добавил, что пожаловался в ЦБ.

«Банк полностью отключен от БЭСП с пятницы, 17 февраля», — сказал источник «Банков.ру». Позднее порталу представитель банка заявил, что ограничение на участие в расчетах системы БЭСП частичное и действует только с 21 февраля.

«В банке были задержки платежей, это началось в конце декабря и продолжалось до конца января. Потом на небольшой период ситуация изменилась в лучшую сторону. Нам удалось перевести деньги в другой банк и закрыть свой счет», — рассказал порталу руководитель компании, которая ранее пользовалась услугами «Экономического союза». «Нам говорили, что банк ждет поступления бюджетных средств, и просили не поднимать шум», — сказал еще один клиент.

По данным «БИР Аналитик», на 1 января «Экономический союз» занимал 378-е место в банковской системе страны с активами 6,3 млрд руб., отмечает «Прайм». Собственные средства кредитной организации составляли 753,9 млн руб., средства населения - 1,6 млрд руб.