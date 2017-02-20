ЦБ отключил банк "Советский" от своей платежной системы

ЦБ России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) банк «Советский», сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах. Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.

В октябре 2015 г. Банк России ввел в «Советский» временную администрацию, а в феврале 2016 г. объявил, что санатором этого банка будет Татфондбанк. Однако с 15 декабря 2016 г. ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов самого Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению этим банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также была введена в региональный Интехбанк.

После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны не только «Советский», но и Тимер банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.