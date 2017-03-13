Лицензии лишился московский Торговый городской банк

Банк России с 13 марта отозвал лицензию у московского АО «Торговый городской банк» (ТГБ). По данным отчетности, на 1 февраля по величине активов ТГБ занимал 231-е место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.

Среди оснований для отзыва лицензии пресс-служба ЦБ называет нарушения требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ТГБ проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, сообщает регулятор. «Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), – говорится в сообщении на сайте ЦБ. – Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю». Руководство и собственники банка не сумели нормализовать его работу. В этой ситуации ЦБ принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В конце февраля ТГБ частично отключали от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ, напоминает портал «Банки.ру». В колл-центре организации подтверждали, что часть платежей юридических лиц проходила с задержкой. Клиенты жаловались на трудности с возвратом вкладов и обслуживанием карт, в банке это объясняли долгими выходными и инкассацией. В начале марта Торговый городской банк ввел ограничения на открытие счетов и привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей.