Brent торгуется близ отметки в $51 за баррель

К 9.10 мск 13 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,02 за баррель. Ранее в понедельник цена контрактов снижалась до $50,83 за баррель, сообщал ТАСС, котировки опускались ниже отметки $51 впервые с 30 ноября 2016 г. В пятницу на торгах цена контракта упала на $0,82 (1,57%) до $51,37 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Апрельские фьючерсы на WTI к 9.10 мск понедельника на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $48,09 за баррель. В пятницу их цена снизилась на $0,79 (1,6%) и закончила день на отметке $48,49 за баррель – это минимальный уровень с 29 ноября прошлого года, напоминает «Интерфакс» со ссылкой на данные FactSet.

Котировки на прошлой неделе потеряли 9% и продолжают снижаться на опасениях инвесторов о том, что рост резервов нефти в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность усилий стран ОПЕК по сокращению добычи и предложения на рынке.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год буровых стало на 202 больше. По данным министерства энергетики США, на предыдущей неделе объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 г.

Цены на нефть начали снижаться 8 марта практически сразу после публикации данных минэнерго о запасах нефти в США.