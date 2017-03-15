В ОСАГО нужно ввести франшизу по умолчанию – Юргенс

Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит предложения по использованию франшизы по умолчанию в базовом автостраховании ОСАГО, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Сейчас по закону об ОСАГО подлежит возмещению вся сумма ущерба за вычетом износа запчастей (по принципу «замена старой детали на новую»). Франшизу предлагают в добровольном страховании каско: за счет того что страховщик не платит за мелкие повреждения стоимостью до определенной суммы (обычно 10 000 -15 000 руб.), страховка стоит дешевле.

"Основная идея, чтобы ОСАГО стало своего рода "базовым" каско - минимальным продуктом, к которому можно было бы докупить дополнительные опции, выбирать различные лимиты покрытия», - объяснил Юргенс. По его словам, применение франшизы позволит стабилизировать показатели убыточности рынка ОСАГО без повышения цен на полисы «автогражданки». «Независимые актуарии еще по результатам прошлого года говорили о том, что тариф необходимо повысить на 25-60%, но мы понимаем, что это нереально», - отметил Юргенс.

Позднее Юргенс уточнил Life.ru, что необходимость франшизы в ОСАГО - его личная точка зрения, но он считает сам вопрос назревшим и надеется, что он станет частью реформы ОСАГО после 2018 г.

РСА сообщал, что в январе 2017 г. выплаты страховых компаний по ОСАГО впервые превысили премии: страховщики собрали 14 млрд руб. премий, выплатили 14,3 млрд руб. По данным Юргенса, с учетом расходов на ведение дел и формирования резервов убыточность уже превышает 130%. Тариф по ОСАГО повышался в октябре 2014 г. и апреле 2015 г., последний раз на 40-60%.