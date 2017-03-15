Украина за сутки подготовит санкции против российских банков

Национальному банку Украины и Службе безопасности поручено в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале, в том числе о санкциях в их отношении, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков России, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций», - сказал Турчинов после заседания СНБО в среду.

Накануне на Украине произошли нападения на офисы Сбербанка и Альфа-банка. Сбербанку пришлось ограничить выдачу наличных из-за нарушения графиков инкассации в связи с блокировкой работы центрального отделения и банкоматов на Украине.

В понедельник активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Гражданский корпус «Азов», а также партии «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве. Нынешние протесты против российских банков на Украине связаны с тем, что они начали принимать клиентов по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, было сказано в обращении лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого на сайте «Азова».