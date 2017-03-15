Нацбанк Украины предложил запретить вывод средств банкам с российским капиталом

Нацбанк Украины (НБУ) сегодня предложил запретить банкам с российским капиталом выводить средства за пределы страны и проводить любые операции в пользу материнских банков. Так НБУ ответил на поручение секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова в течение суток внести предложения относительно санкций в отношении кредитных организаций, подконтрольных российским госбанкам.

Санкции к украинским «дочкам» российских банков оставят возможность для их продажи, отметил НБУ.

На Украине работают несколько «дочек» российских банков, в которых есть доля российского государства: Проминвестбанк (99,7% принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банк» (100% – российскому банку ВТБ), а также 100%-ная «дочка» Сбербанка. Также в стране действует VS Bank, который принадлежит российскому Сбербанку через его европейскую дочернюю структуру - Sberbank Europe (99,9%). У всех них 36 млрд гривен обязательств перед юридическими и физическими лицами и 150 млрд гривен кредитного портфеля. Ограничительные меры могут быть распространены на все эти пять банков.