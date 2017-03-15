МИД прокомментировал планируемые Киевом санкции против российских банков

Планируемые Киевом санкции в отношении отделений российских банков на Украине вызывают возмущение. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Это не первый раз, когда киевская власть бьет по интересам простых украинских граждан, своих собственных людей. Это кроме возмущения вызвать ничего не может», - сказал Карасин, добавив, что «методы нецивилизованные и не соответствующие времени, в котором мы живем» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил ему ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

На Украине работает несколько «дочек» российских банков, в которых есть доля российского государства: Проминвестбанк (группа ВЭБа), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), а также «дочка» Сбербанка. Также в стране действует VS Bank, который принадлежит российскому Сбербанку через его европейскую дочернюю структуру - Sberbank Europe. Помимо банков с российским государственным участием на Украине «дочки» есть у частного «Русского стандарта» (банк «Форвард») и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк.